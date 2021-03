To av tre ekspertar trur Haaland kan byte klubb i sommar: – Han siktar mot stjernene

sport

Borussia Dortmund ligg på 5.-plass i Bundesliga, tre poeng bak den lukrative fjerdeplassen som gir meisterligaspel og eit tresifra millionbeløp på konto.

Det er inntekter som kan bli heilt nødvendige for å unngå å selje den heitaste stjerna til klubben.

NTB har snakka med tre fotballekspertar om Haalands høgst interessante situasjon.

CL blir nøkkelen

Tidlegare Bundesliga-spelar og no V Sport-ekspert, Rune Bratseth, understrekar kor viktig meisterligaen er for Haaland.

– Eg trur Champions League blir nøkkelen til om Haaland blir eller går. Den turneringa er såpass viktig for han, så om han ikkje får delta der, har nok klubben ei dårleg sak. Då aukar sjansen betrakteleg for at han kan gå til ein annan klubb, seier Bratseth.

Og i motsett fall, viss Dortmund hamnar blant dei fire beste i Bundesliga, trur den tidlegare Werder Bremen-profilen at det er riktig og bra for Haalands utvikling å ta ein sesong til.

Ein av Noregs fremste ekspertar på spansk fotball, Petter Veland, seier seg samd i den vurderinga.

– Han lever og andar for Champions League. Det er dopaminet hans å høyre meisterliga-hymnen. Det å gå frå den alle snakkar om i den største og beste klubbturneringa i verda til ikkje å vere med neste sesong; akkurat det gapet der trur eg er så høgt at det kan trigge ein overgang i seg sjølv, seier Veland.

VGs rutinerte fotballreporter Knut Espen «Svea» Svegaarden har eit litt anna perspektiv.

– Eg skjønner ikkje at det hastar så veldig, eg då. Alle har råd til eitt år utan Champions League. Eg synest han bør utøve lojalitet til klubben og bli eitt år til. Men viss dei signaliserer at det er mest økonomisk at han dreg no, så kan det godt vere at han gjer det, seier Svegaarden.

Gigantklubbar aktuelle

Haalands stjerneagent Mino Raiola uttalte tidlegare i veka at det i utgangspunktet er ti klubbar som har økonomi til å hente nordmannen. Dette er dei største favorittane, ifølgje ekspertane:

Svegaarden trur Haaland kjem til å ta ein ny sesong i Dortmund, men peikar på Manchester City som ein optimal stad for å utvikle seg vidare. Der møter han fotballtrenaren som evner å sjå spelet og spelarane på best mogleg måte, Josep Guardiola, seier VG-journalisten.

– Vi har aldri snakka om ein norsk spelar i denne samanhengen før, så det er historisk. Eg peikar på dei to storklubbane i Spania (Barcelona og Real Madrid), og så blir det naturleg å ta med Manchester City, seier Bratseth.

– Ein ser kva som er i ferd med å skje i det spanske medielandskapet. Storklubbane der synest å ha sett i gang nokre mekanismar. Haaland blir brukt som eit agn i presidentvalet til Barcelona neste månad, men det er uviss kor mykje som ligg i det, seier Veland, som trur meir på Real Madrid.

Galáctico?

– Skal du bli den største og beste fotballspelaren i verda som alle snakkar om, så viser all historikk at du på eit tidspunkt anten må vere eller ha vore i Real Madrid, seier Veland og kjem med ei utgreiing om Haalands karriereveg:

– Han går frå Bryne til Molde, for då får han moglegheita til å bli trena av den beste avsluttaren i norsk fotballhistorie, Ole Gunnar Solskjær. Vidare dreg han til Salzburg, ein trampolineklubb med god tradisjon for å sende spelarar til Bundesliga. I Dortmund set han Bundesliga-rekord og Champions League-rekord og viser at han er klar til å ta det neste steget. Og kva er då det neste steget?

– Viss du allereie har vorte ein Champions League rekord-innehavar på fire–fem ulike parametrar, og du har ein marknadsverdi som er så høg som ein nordmann aldri har vore i nærleiken av å ha før, kva gjer Erling Braut Haaland då? Teorien min er at då siktar du så høgt som du berre kan, då siktar du mot stjernene, og då vel du Real Madrid, avsluttar Veland.

