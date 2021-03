sport

Bolsjunov styrte alt under rennet laurdag og vann trass ei rekkje norske utfordrarar. På det meste så 972.000 nordmenn duellen på NRK1.

Nummer to på lista i VM så langt er langrenn 15 kilometer for kvinner (835.000) frå same dag.

Deretter kjem lagsprint i langrenn søndag. Den drog 829.000 sjåarar på det meste.

Lagkonkurranse kombinert menn (794.000) og semifinalane i lagsprint langrenn (725.000) er nummer fire og fem på topp-5-oversikta NTB har fått tilsendt av NRK.

(©NPK)