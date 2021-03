WA godkjende plan for å sleppe Russland inn att i friidretten

sport

Det opplyser WA etter å ha vorte anbefalt å godkjenne planen frå arbeidsgruppa som jobbar med Russland-saka. Den blir leia av den norske antidopingeksperten Rune Andersen.

Russlands friidrettsforbund (Rusaf) har vore stengt ute sidan 2015 på grunn av omfattande dopingjuks. Den siste tida har det vorte gjort store framsteg med ei kulturendring som gjer at russarane nærmar seg å kunne konkurrere under eige flagg igjen.

WAS styre godkjende einstemmig tilrådingane frå Andersen-kommisjonen.

– Eg trur ikkje det har gått ei veke av presidentperioden min utan at eg har måtta svare på spørsmål om Russland og sporten vår. Eg er ekstremt takksam overfor arbeidsgruppa, ekspertane deira og Rusaf for at dei har utarbeidd eit detaljert vegkart for å byggje opp att tilliten, seier WA-president Sebastian Coe.

WA opplyser òg at dei på eit styremøte 17. og 18. mars vil diskutere om inntil ti russiske utøvarar skal få konkurrere under nøytralt flagg i OL og andre internasjonale stemne i år.

