«Tutta» om Hovland: – Blir ikkje overraska om han vinn ei Major-turnering i år

– Det han driv med no er jo heilt sinnssjukt kult og imponerande. Eg har trua på at han kjem til å vere i tetkampen i fleire Major-turneringar allereie i år og blir ikkje overraska om han vinn ei Major-turnering i år, seier «Tutta» til NTB om Viktor Hovland.

Søndag vart Hovland nummer to i WCG-turneringa i Florida etter å ha spelt svært solid golf over alle dei fire dagane.

– Eg skreiv til han at han berre må måle på framover, så vinn han nok ei turnering igjen ganske så snart. Vi må venne oss til at han kjem til å vere i toppen i ei årrekkje framover. Han har utvikla seg mykje og stabilisert seg på eit høgt nivå ekstremt kjapt. Det er utruleg imponerande, seier «Tutta».

Nærmar seg topp 10

Ho var i ei årrekkje Noregs mest profilerte golfar og har ein svært imponerande karriere å sjå tilbake på: 15 sigrar på LPGA-touren og totalt 121 plasseringar i topp 10 på den same touren.

Ho oppnådde aldri å bli verdseinar, men var topp 10 på rankinga i heile 435 veker på rad (juni 2007 til oktober 2015) og var nummer to ved fleire høve.

Hovland har ikkje vore blant dei ti beste golfspelarane i verda på verdsrankinga endå, som «Tutta» var i mange år. Han er no nummer 13 og har vore topp fem i fire av dei siste fem turneringane.

I tillegg har han ikkje missa ein cut sidan Honda Classic 1. mars 2020. Det er 21 turneringar sidan.

Topp 10 snart?

Og med det han leverer på golfbanen om dagen, er det berre eit spørsmål om tid før han er inne topp ti.

– Du ser han har jobba mykje med puttingen sin og nærspillet i det siste, og at det har vorte mykje betre. Han har funne måten sin å jobbe på, noko som fungerer. Han spelar rett og slett enormt bra om dagen.

– Snakkar de mykje saman?

– Eg har nummeret hans. Viss han imponerer meg, sender eg ei melding. Han må berre tenkje minst mogleg no og måle på. Det er mange morosame turneringar som kjem framover.

Siger i helga?

Ivrig held den tidlegare golfstjerna fram:

– Han er ein av dei beste spelarane i verda no. Det er ein spelar for framtida og eit namn og ein mann vi kan forvente å sjå mykje av framover. Han bør ha som mål å vinne mest mogleg framover, seier «Tutta».

Ho er klar på at akkurat det ikkje er noko lett oppgåve og at kampen om golftoppen er beintøff, men at han beviser at han er god nok i sine beste veker.

– Og sjølv med feil (hadde ein trippelbogey på dag tre) hengjar han med. Han har stabilisert seg på eit ekstremt høgt nivå.

Til helga ventar nok ei storturnering, denne gongen Arnold Palmer Invitational. Då er både Hovland og Kristoffer Ventura på startstreken. Nettsida Pro Golf Now har i sin «Power Ranking», der dei rangerer kven dei meiner er størst favoritt, Hovland som nummer ein.

– Viktor skreiv til meg at han skulle ta det neste veke, så då får vi ta han på det, seier «Tutta» og ler.

