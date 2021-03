Granerud held forma: Håpar sola skal gi betre forhold

sport

Dei går fredag (individuelt) og laurdag (lagkonkurranse). Granerud har ikkje klaga på vindforholda under VM, men eit par gonger forklart at dei er utfordrande.

– Dei (bakkane) ligg rett ved sida av kvarandre. Så det oppfører seg veldig likt. Men forhåpentleg går sola ned litt seinare i og med at det har gått ei veke no. Så eg håpar det går fint, sa Granerud til NTB under ein digital pressekonferanse tysdag.

At sola står lenger på himmelen, kan spele positivt inn på forholda.

Noreg har ikkje vunne VM storbakke sidan Tommy Ingebrigtsen gjorde det i 1995. Granerud vart fødd nesten 14 månader etter Ingebrigtsens store dag i Thunder Bay i Canada.

Etter elleve sigrar i verdscupen denne sesongen har han ikkje innfridd som favoritt i VM der han starta med fjerdeplass individuelt.

– Eg føler eigentleg at nokre av dei hoppa eg leverte i normalbakken her, er noko av det beste eg har gjort i vinter. Så eg føler eigentleg at forma og kjensla er som tidlegare i sesongen, sa Granerud tysdag.

