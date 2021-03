Hareide ikkje uroleg for RBK-forma trass treningskamp-nekt

sport

Rosenborg-trenaren er optimistisk innstilt til laget sitt før sesongstarten.

– Sesongoppkøyringa har vore bra. Vi har trena godt. Einaste minuset er at vi ikkje har fått spelt nokon kampar, seier Hareide til NTB.

Onsdag møter statsminister Erna Solberg representantar for idretten for å diskutere gjenopning. I forkant av møtet har det komme signal frå fotballen om at treningskampane må komme i gang seinast 15. mars for at ikkje eliteseriestarten skal vere i fare.

Hareide legg ikkje skjul på at det er vesentleg å få spelt treningskampar før alvoret startar. Han håpar at det kjem meir konkret informasjon snart.

– Kampar er ein viktig del av treningsprosessen, og korrigeringane kjem jo frå kampar, seier den tidlegare landslagssjefen.

Rosenborg skal i utgangspunktet ta imot Strømsgodset på Lerkendal 5. april til sesongstart i Eliteserien.

I fjor enda trønderlaget på fjerdeplass, 29 poeng bak seriemeisteren Bodø/Glimt.

(©NPK)