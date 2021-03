Klart Elverum-tap i Paris

sport

Eigentleg skulle kampen ha vore spelt i Elverum, men norske koronareglar gjorde at kampen i staden vart avvikla på heimearenaen til PSG. Etter at «heimelaget» frå Noreg tok føringa 3–1, vart det ganske fort klart at sigeren skulle gå i fransk favør.

Elverum hang med til 6–6, men vart distansert i siste halvdelen av første omgang. Dei bomma òg på mange skot på vegen mot PSG-leiing 19–12 til pause.

Elverum og målvakt Thorsten Fries viste tendensar, men vart fleire hakk for små for det franske storlaget. Kantspelaren Dylan Nahi skåra åtte mål og bidrog sterkt i 15-målsigeren.

Toppskårar for Elverum var Endre Langaas med fem mål.

Kampen var lite viktig for utfallet av gruppespelet i meisterligaen. Elverum endar uansett opp sist i gruppe A, medan PSG tek andre- eller tredjeplassen.

Det betyr at Elverum møter Barcelona, som står utan tap, frå gruppe B i åttedelsfinalen. PSG møter Kiel, Nantes eller Celje.

