Kristoffs lag sikra seg Tour de France-vinnaren til 2026

sport

Dermed har det hardtsatsande sykkellaget fått på plass endå ei viktig brikke for framtida. Med nysigneringar av mellom anna Matteo Trentin og Marc Hirschi ser laget svært sterkt ut.

Pogacar overraska då han gjekk til topps i storrittet Tour de France i fjor sommar. I samband med kontraktsforlenginga seier slovenaren at han kjenner seg heime i UAE-laget, der han er lagkamerat med mellom anna Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen.

– Det er ein spesiell atmosfære mellom lagleiinga, ryttarane og støtteapparatet og eit godt miljø å vere i. Laget har vist meg mykje tillit, og eg jobbar hardt for å vise at eg er takksam for det. Eg håpar vi kan ha mange fleire suksessrike sesongar saman i åra som kjem, seier Pogacar til UAEs nettstad.

Han kom til UAE-laget i 2019 etter å ha sykla for eit slovensk kontinentallag.

