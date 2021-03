NFF før Montenegro-tur: – Krevjande situasjon

sport

Ifølgje Worldometers.com er det loggført 76.000 koronatilfelle i landet som berre har vel 600.000 innbyggjarar. Vaksineplanane i landet fungerer dårleg og er kraftig forseinka, ifølgje BalkanInsight.

– Vi er klar over situasjonen i Montenegro, og den er krevjande. Vi har hatt to personar på synfaring. Vi har diskutert smittesituasjonen i landet. Vi reiser som kjent som ein lukka kohort og er skjerma frå omgivnadene under heile opphaldet, men samtidig må vi vere veldig forsiktige, seier generalsekretæren i fotballforbundet Pål Bjerketvedt til NTB.

Rett før Montenegro-turen speler Noreg borte mot Gibraltar (24. mars) og «heimekamp» mot Tyrkia i Malaga 27. mars. Også desse kampane inngår i VM-kvalifiseringa for menn. Dette er Ståle Solbakkens første oppgåver som norsk landslagssjef.

Før fotballen skal begge Noregs håndballandslag delta i OL-kvalifisering i Montenegro. Også desse turneringane blir spelte i hovudstaden Podgorica.

