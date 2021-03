Newcastle-stjerner skadde: Ute av spel til april

sport

Det opplyser Newcastle på nettsidene sine tysdag.

Almirón og Saint-Maximin måtte forlate banen i 1-1-oppgjeret på laurdag mot Wolves i Premier League. Paraguayanaren Almiron pådrog seg ein kneskade og vart bytt ut til pause, medan Saint-Maximin fekk ei kjenning i lysken og var ferdigspelt tidleg i den andre omgangen.

Etter ei undersøking av spelarane er det klart at begge er uaktuelle for spel ut mars månad. Spelarane byrjar no rehabilitering med klubbens medisinsk ansvarlege.

Forsvararen Emil Krafth vart òg bytt ut på bakgrunn av ein skade i helga, men han ser ut til å ta opp att treninga med laget seinare denne veka.

Newcastle har berre tre lag bak seg på tabellen. Berre tre poeng skil ned til Fulham under nedrykksstreken.

(©NPK)