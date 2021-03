Poenglaus Zuccarrello då Wild tapte for første gong på to veker

sport

Måndag vart Zuccarello kåra til vekas spelar av NHLs spelarorganisasjon etter to mål og seks målgivande førre veke, flest av alle spelarar i ligaen. I tillegg noterte han seg for det 400. poenget sitt i karrieren.

Likevel klarte han ikkje å følgje opp den gode forma førre veke i bortekampen mot Vegas Golden Knight natt til tysdag, der Wild tapte 4–5 etter speleforlengning. Det einaste «Zucca» noterte seg for i oppgjeret var ei utvising seks minutt ut i den andre perioden for «hooking».

Sidan Zuccarello kom tilbake til kampen 17. februar mot Los Angeles Kings, har han hatt målpoeng i seks av dei åtte kampane han har spelt. Alle seks har enda med siger, medan i dei to kampane han ikkje har hatt målpoeng, har det vorte tap.

Natt til tysdag såg det svært lovande ut for Wild då Marcus Foligno sende Wild opp i 4-2-leiing like før slutten av den andre perioden. Wild leidde 4–3 med 42 sekund igjen før Alex Tuch utlikna til 4-4, som sørgde for speleforlenging.

Der var Vegas-laget sterkast, og to minutt ut i perioden avgjorde Max Pacioretty kampen til fordel for heimelaget med det tiande målet sitt denne sesongen. Golden Knights kom to mot ein åleine med Wild-målvakt Cameron Talbot, og Pacioretty gjorde ingen feil frå kloss hald etter pasning frå Mark Stone.

Med tapet er Wild er no nummer tre i NHLs vestre divisjon med tolv sigrar og sju tap, bak leiande Golden Knights og St. Louis Blues.

(©NPK)