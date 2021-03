Røthe: – Den smartaste vinn

sport

32-åringen frå Voss var ein heit medaljekandidat før skiathlon-distansen sist laurdag, men der enda det ikkje heilt som han hadde håpa på.

Røthe vart hekta av og måtte nøye seg med 6.-plass etter at nemnde Bolsjunov hadde leia meir eller mindre frå start til mål. Russaren sende den eine etter den andre i kjellaren.

Etterpå erkjende veteranen at han aldri hadde vore meir sliten etter eit skirenn.

– Etter duatlon har eg prøvd å unngå å kjenne etter korleis kroppen eigentleg har vore. Eg trudde at eg kom til meisterskapen i ganske bra form og skulle kjempe om edle ting på duatlon utan at det fungerte på nokon som helst måte, sa ein oppriktig Røthe under den digitale pressekonferansen på ein restaurant ved skiflygingsbakken i Oberstdorf tysdag.

Utfordrar

Uansett kor sliten Røthe var sist laurdag, er han ein god medaljekandidat på 15-kilometeren. Røthe er normalt ein meister til å berekne løpa sine slik at han får teke ut alt.

Saman med Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen og Martin Johnsrud Sundby utgjer han eit mektig utfordrarbeite til storfavoritt Bolsjunov.

– Eg har gjort førebuingane mine fram mot 15-kilometeren som eg hadde planlagt. Måndag hadde eg ein bra gjennomgang av løypa og gjorde meg nokre gode vurderingar på korleis eg skal leggje opp løpet. Det er den smartaste som kjem til å vinne. Det er ei utruleg vanskeleg løype å løyse. Vi har hatt utfordrande konkurransar før, men dette er det veldig høgt nivå på, sa Røthe.

Åtvaring

Vossingen åtvarar mot å brenne alt krutet i starten.

– Det er ikkje berre å opne knallhardt og håpe at det held. Det er ei veldig krevjande løype. Det er parti der du normalt sit i hockey heile vegen der du må jobbe heile vegen. Det er tøffe nedoverbakkar, og slik som Aleksandr Bolsjunov køyrde nedover her om dagen, så må vi henge med både nedover og oppover.

Varmen i VM-byen gjer at det kan bli utslagsgivande kvar du startar i feltet. Løypene blir merkbart blautare utover dagen.

– Det blir viktig. Soleklart. Det skjer ei radikal endring tidleg ettermiddag. Vi trekkjer nummer på bakgrunn av distansecupen og har ikkje gått mange av dei. Vi får trekkje erfaringar frå dameløpet i dag, sa Røthe.

For tre av Noregs løparar handlar det òg om meir enn sjølve løpet. Det skal delast ut stafettetappar til fredag, og der er det ein svært jamn kamp mellom Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund om å få tredjeetappen i fri teknikk.

