Solskjær kritisk til spelarane: – Vi bør la dommarane vere i fred

Den mest omdiskuterte situasjonen frå helgas Premier League-runde var utvilsamt situasjonen der Chelseas Callum Hudson-Odoi handsa i eige felt i duell mot Uniteds Mason Greenwood.

Dommar Attwell hamna i ein vanskeleg situasjon, men enda med ikkje å dømme straffe. Solskjær var etter kampen krystallklar på at han meinte det var ei feil avgjerd. Men han synest ikkje spelarane burde forstyrre dommaren, slik mellom anna Hudson-Odoi gjorde då Attwell skulle studere handsituasjonen på nytt.

– Eg meiner at dommarane har ein vanskeleg nok jobb frå før, utan det ekstra presset. Så vi burde berre la han vere og gi han moglegheita til å ta så mange gode avgjerder som mogleg, sa Solskjær på pressekonferansen før bortekampen på onsdag mot Crystal Palace.

Kampen mot Chelsea enda 0-0, og Solskjær har uttalt at United tapte to poeng på at dei ikkje fekk straffespark. Det ville han ikkje snakke meir om tysdag.

– Det er ein tilbakelagd episode, og ein går vidare. Vi veit at presset er tøft (for dommarane), og vi ser mot neste kamp.

Solskjær har fire spelarar på skadelista før bortekampen mot Palace. Han håpar at Edinson Cavani kan rekke oppgjeret.

– Edinson trena i dag. La oss håpe at han ikkje får nokon reaksjon på det, og at han kan reise med troppen, sa nordmannen.

Paul Pogba, Juan Mata og Phil Jones er ikkje med til kampen i London.

