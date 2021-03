Ekspertar peikar på Hovland føre prestisjeturnering

sport

Før kvar turnering gjer eit utval PGA-ekspertar vurderingar som dei deler med PGA-Tour Fantasy Golf, som er golfsporten sitt eige managerspel.

Her har heile fire av seks ekspertar Hovland på sitt fantasy-lag denne veka, og to av dei meiner nordmannen vil stikke av med sigeren.

Redaktøren på PGA-Tour sone nettsider, Sean Martin, er ein av dei. Han viser til at Hovlands på sine siste sju startar har avslutta dårlegare ein sjetteplass berre éin gong, det inkluderer éin siger og andreplassar.

PGA-tour-skribent Cameron Morfit støttar redaktøren sin. Han skriv at framgangen til nordmannen på verdsrankinga har vore meteorisk, frå 1133.-plass for to år sidan til 13.-plass i dag. Topp fem dei siste tre startane fortel det meste.

Bookmakerane held nordiren Rory McIlroy som favoritt føre Viktor Hovland.

Arnold Palmer Invitational har 15 millionar kroner i premiepotten. Turneringa er ein av dei mest prestisjetunge på PGA-touren

Arnold Palmer Invitational går frå 4. til 7. mars.

