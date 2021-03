sport

Det stadfestar Skiforbundet i ei pressemelding.

Den positive koronatesten til verdscupleiaren betyr at det planlagde pressetreffet på onsdag med hopplandslaget blir avlyst.

– Eg er veldig trist, men føler meg heilt ok med lettare symptom, seier Granerud i ei fråsegn.

I eit innlegg på Instagram skriv 24-åringen at hans VM er over.

«Dette betyr åpenbart at mitt verdensmesterskap er over, og det er synd, men sånn er livet noen ganger. Og det viktigste nå er å bli frisk igjen», heiter det der.

Strengt testregime

Granerud skulle i utgangspunktet ha hoppa kvalifisering i den store Schattenbergbakken torsdag kveld. Fredag står det individuelle rennet på programmet.

Der ville Granerud vore stor favoritt.

På Instagram stadfestar 24-åringen at han har milde symptom.

«Jeg føler meg litt dårlig, men har det bra. For meg viser dette hvor viktig det er å være forsiktig, og føler at jeg har gjort alt jeg kan for å unngå en infeksjon, men likevel skjedde dette», skriv idrettsstjerna.

Arrangørane i Oberstdorf har lagt opp til eit strengt testregime for alle som er involverte i VM-arrangementet. Involverte må ta hyppige koronatestar med ein kombinasjon av PCR- og hurtigtestar.

Kvar enkelt utøvar vil bli testa opp mot ti gonger i perioden.

20.000 testar

Totalt er det anslått at det vil bli gjennomført rundt 20.000 testar i meisterskapen.

24-åringen Granerud har hatt ein fenomenal sesong i hoppbakken. 11 verdscupsigrar var fasiten før inngangen til Oberstdorf-VM. Det er tangering av Roar Ljøkelsøys norske rekord for talet på sigrar gjennom karrieren.

Den lange rekkja av sigrar gjorde Asker-løparen til det store namnet i internasjonal hoppsport føre det store høgdepunktet i sesongen i Tyskland.

Granerud innleidde meisterskapen i Tyskland med fjerdeplass i normalbakkerennet. Deretter bidrog han til norsk sølv i den blanda lagkonkurransen. Det var den første medaljen til 24-åringen i VM-samanheng.

