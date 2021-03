Hopp-Johansson: – Håpar rutinane våre har vore gode nok

sport

VM er over for Granerud som testa positivt for korona. Ingen andre i den norske hoppleiren har vorte pålagde å gå i karantene og vil etter planen delta på trening onsdag kveld.

– Det er veldig kjedeleg at Halvor har fått påvist smitte, men det er godt å vite at han er ved godt mot og har det etter forholda fint. Vi håpar at rutinane våre har vore gode nok til å unngå vidare smitte, seier Robert Johansson til NTB.

Johann André Forfang vil truleg få plass på laget i den individuelle konkurransen til herrane fredag. Dei norske kvinnene skal i aksjon onsdag kveld i storbakken i Oberstdorf.

Resten av meisterskapen vil gå føre seg utan italiensk deltaking. Det italienske skiforbundet har trekt heile troppen etter å ha fått positive koronatestar i laget.

(©NPK)