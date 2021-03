sport

Starts daglege leiar Christopher MacConnacher stadfestar overfor Fædrelandsvennen at to nye personar rundt A-laget har testa positivt på koronaviruset.

Start-laget har vore i karantene etter at ein person i støtteapparatet testa positivt for koronaviruset før helga. Dei to nye tilfella er òg i støtteapparatet.

Kristiansand-klubben skal etter planen spele treningskamp mot Mjøndalen laurdag dersom det blir opna opp for kampar og at og det lèt seg gjere med tanke på karantenereglar.

