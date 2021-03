Utsett stafettavklaring for Noreg

sport

Det vart kommunisert av skiforbundet tysdag kveld.

Therese Johaug har opna for å gå sist av dei norske jentene torsdag. Det er uklart kven som kjem med på laget over 4 x 5 kilometer. Mange tips hintar at dette blir oppstillinga: Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng, Ragnhild Haga og Johaug.

Haga melde seg for alvor på i kampen om ein plass på laget med 7.-plassen på 10 kilometeren på tysdag.

Johaug herja seg til to gull tidlegare i meisterskapen. På 10-kilometeren vann ho med eit snautt minutts margin. Bak Johaug var det svenske løparar som gjorde det best med sølv og bronse.

Sverige vann stafetten i Seefeld-VM for to år sidan. Før det stod Noreg med fire strake triumfar i verdsmeisterskapen.

Svenskane er favorittar i Oberstdorf då det ikkje lyste toppform av fleire norske løparar på 10-kilometeren.

– Vi har alt å vinne i den stafetten vi går inn i. Sverige er storfavorittar, og vi slepp å ha alt på skuldrene våre, sa Johaug til NTB etter gullet på 10-kilometeren.

Johaug gjekk sisteetappen for Noreg i VM i Seefeld for to år sidan og kan komme til å gjere det igjen.

– Forskjellen er at løypa her er mykje tøffare. Du har ein lang motbakke du skal opp to gonger, og det er der eg har styrken min. Så er spørsmålet om eg skal bruke den på ein klassisketappe eller på ein skøyteetappe. Det får vi sjå på, sa Johaug.

(©NPK)