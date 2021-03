sport

Avlysinga kjem i kjølvatnet av møtet på onsdag mellom idrettspresident Berit Kjøll og statsminister Erna Solberg (H). Der kom det fram at det ikkje kan reknast med lettar i toppidretten i næraste framtid.

Bandysesongen har vore stansa i nærare to månader. Varmt vêr og issmelting bidreg til at det ikkje blir fleire kampar.

– NBF har hatt møte i «Beredskapsgruppa» i NBF og Seksjonsstyret, og det er med tungt hjarte at vi no må kunngjere at resten av sesongen er avlyst, skriv forbundet på nettsidene sine.

Ingen seriemeister hos damene

Forbundet opplyser at det ikkje blir nokon seriemeister i dameserien fordi serien ikkje er halvspelt, medan Ready er seriemeister for herrane.

– Det er litt skuffande at sesongen er avlyst, men det var ikkje uventa med smitteblomstringa den siste tida. Eg tenkjer at vi skal vere glade for at vi har fått spele så mykje som vi har gjort. Det er mange som ikkje har fått spelt i det heile, på eitt år, seier Drammens kvinnetrenar Arild Aamodt til NTB.

– Kva tenkjer du om at det ikkje blir kåra nokon seriemeister?

– Eg tenkjer at forbundet kunne hatt ein ryddigare måte å setje opp serien på. Vi har til dømes møtt Stabæk to gonger, men ikkje Ready. Alle har ikkje møtt alle, noko som er ganske spesielt.

Seriegullet til Ready på herresida er klubbens andre på to år.

– Det var annleis i fjor, då vann vi serien meir normalt. Det var ein meir ålreit kjensle då – vi vann serien for første gong i klubbens historie og spelte full sesong. Det er jo ordentleg og teljande no og, men det blir jo annleis, seier Ready-trenar Lars Christian Sveen til NTB.

To strake seriegull

Sist sesong vann klubben ligaen etter full sesong og var klare for NM-finale, før forbundet sette ned foten eit par dagar før finalen mot Stabæk.

No rakk alle lag å spele 13 eller 14 av 18 seriekampar.

– No har vi hatt eit langt opphald, og så er ein plutseleg seriemeister. Det er veldig kjedeleg at sesongen er over, sjølv om vi alle forstår at ein er ein del av noko større, seier trenar Sveen og held fram:

– Likevel – eg skulle ønske ein kunne gjort nokre individuelle tilpassingar. I bandyen kan ein ikkje flytte kampar fram i tid som dei har gjort i hockeyen og handballen, som spelar i hall og innandørs.

Solberg-trenar Thomas Moen seier dette:

– Det kjennest berre trist at ein ikkje får fullført sesongen. Eg synest mest synd på spelarane som har førebudd seg godt for dette sidan april 2020.

