Desse hoppar for Noreg i Graneruds koronafråvære

Robert Johansson, Marius Lindvik, Daniel André Tande og Forfang blir dei fire som skal i aksjon, opplyser landslagstrenar Alexander Stöckl til NTB.

Torsdag kveld er det kvalifisering i den store Schattenbergbakken før konkurransen på fredag.

Forfang har enno ikkje vore i aksjon i Oberstdorf. Granerud mistar resten av meisterskapen, men ingen andre i den norske hoppleiren har vorte pålagde å vere i karantene eller isolasjon. Torsdag formiddag seier Stöckl at alle andre i troppen føler seg i fin form.

Stöckl opplyser at Granerud hadde feber og var litt kvalm onsdag. Utgangspunktet er no at 24-åringen må vere isolert på hotellrommet i to veker, men hoppleiren er i dialog med tyske helsestyresmakter.

Laurdag er siste konkurranse for hopparane med lagkonkurranse i stor bakke.

