Elabdellaoui tilbake på trening: – Føler meg mykje betre

Torsdag ettermiddag publiserte Galatasaray-proffen Elabdellaoui ein Instagram-video der han trenar med ball på ein innandørsbane.

– Eg ønskte å oppdatere dykk. Eg føler meg mykje betre, og alt går riktig veg. Eg er så glad for at eg kan trene og jobbe med ballen igjen, skriv landslagsbacken.

– Når det er sagt, er det framleis ein lang veg å gå for meg. Eg vil gjere alt i mi makt for å komme tilbake sterkare og betre. Bønnene og meldingane dykkar betyr meir for meg enn eg nokon gong kan forklare, seier Elabdellaoui.

29-åringen vart ramma av ei fyrverkeri-ulykke nyttårsaftan og var lenge innlagd på sjukehus. Det er framleis ikkje kjent kor skadde auga hans er etter ulykka, men Elabdellaoui ser openbert godt nok til å behandle ballen på trening.

For ein månad sidan vart det kjent at Elabdellaoui ikkje kjem til å spele fotballkampar igjen denne sesongen. Behandlinga hans har førsteprioritet.

