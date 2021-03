sport

Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Therese Johaug utgjorde resten av den norske gullkvartetten.

Russland tok sølvet, medan Finland vart nummer tre. Jessie Diggins gjekk USA inn til fjerdeplass.

– Dette er heilt sjukt. Det sjukaste er at eg hadde sett for meg alt av scenario, men at eg skulle gå ut med ei luke på 15–20 sekund på Russland, var ikkje eitt av dei, sa ein jublande Fossesholm til NRK.

– Eg har ikkje ord. Det vi får oppleve i dag er ein sånn indre og ekte idrettsglede. Vi var ikkje favorittar i dag. Det var det Sverige som var, sa Therese Johaug og takka alle som hadde bidrege til triumfen.

Regjerande verdsmeister Sverige var stor favoritt etter at fleire av løparane i nasjonen viste solid form på 10-kilometeren og slo mange av dei norske jentene klart der.

For Charlotte Kalla & co. vart likevel stafetten det reinaste marerittet. Sjetteplass vart fasiten.

Glatte svenske ski

Jonna Sundling fekk trøbbel allereie på første etappe, sleit med glatte ski og kom inn vel tolv sekund bak Noregs Tiril Udnes Weng til veksling. Tendensen heldt fram for Charlotte Kalla. Også ho såg ut til å ha glatte ski og sleit tungt.

Etter to etappar var det meir enn halvtanna minutt opp til Noreg i tet.

Ein ny, svært sterk prestasjon av Therese Johaug vart heilt avgjerande for utfallet av stafetten. Ho skaffa ei luke til Russland på nesten 20 sekund.

Dermed kunne ankerkvinna Fossesholm sikre gullet utan å måtte ut i spurtduell med nokon av konkurrentane.

Stafettsigeren sende Therese Johaug opp på 13 VM-gull hittil i karrieren.

Tilbake på topp

Etter eit lite vêromslag i Oberstdorf var løypene mindre lause torsdag enn tidlegare i meisterskapen.

Sverige kunne vorte den tredje nasjonen med meir enn eitt stafettgull i VM for kvinner sidan 2003. Finland vann i 2007 og 2009. Noreg hadde fire strake triumfar i perioden 2011 til 2017.

Det står att éin konkurranse for jentene i VM. Det er tremila som går laurdag. Der er Johaug klar favoritt til å ta den fjerde tittelen i denne meisterskapen.

Det vil i så fall vere rekord for henne. Ho har aldri tidlegare vunne så mange konkurransar under eit VM. I 2015 og 2017 vart det tre gull på Dalsbygda-jenta.

(©NPK)