Ishockeytoppane avviser spekulasjonar om avbroten sesong – vil ikkje gi opp grunnserien

sport

I kjølvatnet av møtet på onsdag mellom idrettstoppane og statsminister Erna Solberg konkluderte Noregs Bandyforbund med at alt håp om å fullføre sesongen er ute. Dermed er seriane i bandy avbrotne og resten av grunnserien i innebandy kansellert.

Tidlegare denne veka sa ishockeypresident Tage Pettersen til nitten.no at jo fleire dagar som går før gjenopning, jo meir aukar sjansen for avbrote grunnspel òg i ishockey.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, vil likevel ikkje trekkje nokon endelege konklusjonar, sjølv om styresmaktene gav lite håp om snarleg opning onsdag.

– Vi stoppar ikkje aktiviteten no, som det har vore spekulert litt i. Eg er positiv til ei opning denne månaden, det er det vi håpar på, seier Eide til NTB og legg til:

– Samtidig er det at vi ikkje har noko konkret å stelle oss til veldig vanskeleg. Det er eit kraftig signal frå idretten om at vi må vite, og den uvissa er det heilt umogleg å stelle seg til.

Gjenopning?

Generalsekretæren peikar på at det på møtet på onsdag vart argumentert for å redusere talet på utøvarar som blir definerte som toppidrettsutøvarar – og at det kan bane veg for gjenopning.

– Når ein no skal redusere dette talet, handlar det om å fokusere rundt dei utøvarane som livnærer seg av sporten, seier Eide.

Statsminister Erna Solberg (H) sa etter møtet mellom idretten og regjeringa at det ikkje var gitt nokon løfte om lettar.

– Formålet var å lytte. Vi skal prøve å sjå på tilpassingar vi har i systemet. Men smittetala vi ser no, indikerer innskjerpingar – ikkje opningar. Vi må rekne med at dei nasjonale tiltaka ikkje vil lettast noko særleg, sa Solberg.

Midten av mars

Eide meiner deltakarane på møtet på onsdag anerkjende utfordringane og behova til toppidretten.

– Det er ein positiv ting. Om det fører til noko, veit vi ikkje enno, men vi håpar og trur framleis at vi kjem i gang å spele i løpet av sesongen. Vi håpar at vi kan avslutte på isen og ikkje må avgjere sesongen gjennom poengutrekning, seier generalsekretæren.

Statsministeren gjentok onsdag at det skal gjerast ei ny vurdering rundt idretten innan midten av mars.

(©NPK)