Kampen ikkje over for VM-dronninga: – Rart vi ikkje er der enno

Maren Lundbys gull i den store Schattenbergbakken i Oberstdorf onsdag var som skrive i stjernene. Lundby tangerte fleire rekordar og vann i bakken ho har vore ei sterk stemme for å få på VM-programmet.

No håpar Toten-jenta at stemma hennar blir endå meir høyrd i framtida.

– Det gir meg kanskje meir tru på at det hjelper å seie frå. Sjølv om denne sesongen føler eg at eg har jobba mykje med det utan at det er skjedd: Det har vorte meir og meir avlyst, men det har òg vore ein spesiell situasjon. Det gir ei tru på at det hjelper, men det går litt tregt til tider, sa Lundby til NTB etter gullbragda.

– Om vi hadde sloppe å ha dei kampane og hatt likt konkurranseprogram som gutane, hadde det vore fint, la ho til.

Lundby reagerer på at neste års OL i Beijing ikkje skal ha konkurranse i den store bakken for jenter.

– Vi kan håpe på 2026, men det er litt rart at vi ikkje er der enno.

– Gi oss tid

Framover vil gullvinnaren bruke stemma si for å få til fleire hopprenn i storbakken i verdscupen og for å få til skiflyging for jenter.

– Det er mykje gøyare å hoppe i den store bakken. Det gir meir underhaldning for TV-sjåarar og for oss., meiner ho.

I blanda lagkonkurranse vart det hoppa i den vesle bakken. Der vart det sølv til Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Silje Opseth og Lundby. Den konkurransen viste store forskjellar blant dei beste og svakaste. Landslagstrenar Alexander Stöckl meiner ein må ta tida til hjelp.

– Framleis er det mange lag som ikkje er i stand til å ha to jenter som er gode nok for stor bakke, og då ser det dumt ut igjen, og det er dårleg for produktet. Berre gi oss nok tid. Eg er ikkje så utolmodig, men eg tippar jentene er det – spesielt nasjonane som har gode jenter. Det er akkurat no berre fem av 12–14 nasjonar som kan stille med to jenter som er gode nok til å hoppe bakken ned, sa Stöckl etter VM-sølvet for blanda lag.

– Eit bra produkt

Opseth, som tok femteplass i storbakken onsdag og var veldig nær ein medalje med fall, meiner ein er nærare no enn det Stöckl meiner. I tillegg vil ho løyse nivåforskjellen med å kutte i startlista.

– Eg veit at dei beste av oss er gode nok til å hoppe fleire konkurransar i ei stor bakke. Eg er ganske sikker på at to jenter frå kvar nasjon kunne delteke i ein miks i stor bakke, seier ho.

– Dei 10–15 beste i verdscupen kunne fint hoppa skiflyging. Det ville utan tvil vore eit bra produkt. I så fall er det berre å kutte ned på talet som får starte, så blir produktet bra i auga mine, slår 21-åringen fast.

Dei norske hoppjentene er ferdige i Oberstdorf. Gutane har igjen lagkonkurranse og individuell konkurranse i den store bakken. Dei går utan koronasmitta Halvor Egner Granerud.

Maren Lundby (t.h.) vann det første VM-gullet i stor bakke for kvinner. Her med Silje Opseth og Anna Odine Strøm. Bak jublar hoppsjef Clas Brede Bråthen.

