Skadefri Ruud melder seg klar for ny turnering

sport

Det stadfestar far og trenar Christian Ruud i ein SMS til NTB torsdag.

Sonen Casper sleit med ein skade i magemuskulaturen då han måtte trekke seg i 4. runde av Grand Slam-turneringa i Australia i midten av februar.

– Planen var å spele i Singapore på vegen heim (til Noreg), men eg trur eg truleg må trekkje meg frå den turneringa. Så blir det Rotterdam, om eg er frisk, Acapulco og Miami før grussesongen startar, sa Ruud til NTB etter turneringa.

Førre veke kom nyheita om at han likevel ikkje vart å sjå i turneringa som starta i Rotterdam måndag, men no stadfestar altså far Christian at det etter planen blir tur til ATP 500-turneringa Acapulco.

Ruud-leiren set seg etter planen på flyet til Mexico måndag.

(©NPK)