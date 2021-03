Tuchel: – Hyggjeleg å bli samanlikna med Klopp

sport

Tyskarane møtest i duell for første gong på ni år når Liverpool tek imot Chelsea til kveldskamp torsdag på Anfield.

Men sjølv om dei tyske trenarane har mykje til felles – begge har trena både Mainz og Borussia Dortmund, og duoen no er trenar for kvart sitt topplag i England, kjenner dei kvarandre ikkje så godt som folk kanskje trur.

– Eg liker Jürgen og har massevis av respekt for han. Vi har det hyggjeleg når vi møtest, det er det ingen tvil om, men vi er ikkje i nærleiken av å vere så nære som alle trur, seier Tuchel til Sky Sports.

Begge dei to trenarane har sanka inn ein heil del trofé. Tuchel klarte ikkje vinne Bundesliga med Dortmund, noko Klopp gjorde to gonger, men Chelsea-trenaren har dei siste åra smykka seg med to Ligue 1-titlar og ein Champions League-finale med PSG.

Klopp på si side har vunne både Premier League, Champions League, supercupen og klubb-VM med Merseyside-klubben. Derfor har det ikkje vore utan grunn at fleire har samanlikna dei to tyske trenarane.

– Det er hyggjeleg å bli samanlikna, for han er ein av dei beste trenarane i Europa. På ei side er det bra fordi det viser at ein har nådd eit visst nivå, og på ei anna side er det ikkje like bra fordi det fortel ikkje heile sanninga, seier Tuchel.

