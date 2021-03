Hovland på delt 2.-plass etter monsterstart

sport

Den norske golfstjerna opna fredagens andrerunde på best moglege måte med ein lekker birdie på det første holet. Førsteslaget var midt i fairway, medan andreslaget la seg nokre få meter unna holet.

Putteren var varm frå første hol, og nordmannen hadde dermed få problem med tredjeslaget som gav birdie.

På det andre holet slo han eit svært bra førsteslag, men klarte ikkje følgje opp med andreslaget. Likevel vart det eit sikker par.

På hol nummer tre enda han i bunkeren på førsteslaget. Deretter slo han seg opp med andreslaget, før eit enormt tredjeslag gjorde at han hadde moglegheit til birdie. Den moglegheita tok han vare på med ein sterk putt.

To slag under par på dei tre første hola og totalt fem slag under par gjer at nordmannen er på delt 2.-plass, berre eitt slag bak leiande Rory McIlroy.

Nord-iren slår ut seinare fredag.

