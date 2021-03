Johansson tok VM-sølv i ruskevêret: – Herleg å flyge over den grøne streken

sport

Medan den koronasjuke verdscupvinnaren Granerud følgde rennet på TV frå isolasjon på hotellet, måtte lagkameratane forsvare Noregs ære utan leiestjerna si. Johansson tok ansvaret og gav dei norske sjåarane spenning heile vegen inn.

Johansson låg på andreplass etter eit hopp på 129,5 meter i første omgang, og etter 135,5 meter i finalen teikna han seg på i kampen om gullet.

Kraft hoppa likevel 134 meter og vann med 4,4 poengs margin ned til Johansson.

Meiner medaljen er velfortent

– Det viser seg at det lønner seg å stole på seg sjølv. Eg stoler på det eg har jobba med gjennom heile vinteren, og prøver ikkje på noko nytt i dag, sa Johansson til NRK.

– Det er herleg å kjenne at det fungerer. Det er herleg å sjå at du flyg over den grøne streken og klarer å setje eit ålreit nedslag, sa Johansson.

Han meiner VM-sølvet er velfortent.

– Eg synest jo det, eg har hoppa mykje bra på ski i vinter og gjer min beste sesong. Eg synest den medaljen her er velfortent, no er det berre å halde fram og kose seg med det som er igjen, sa Johansson.

Mange falne

Vanskelege forhold i Oberstdorf gjorde at rennet på fredag var som eit ekko frå tidlegare tider, godt hjelpt av ein Tommy Ingebrigtsen i NRK-studioet. Han er Noregs siste gullvinnar i storbakken, tilbake i 1995.

– Det minner om Thunder Bay, sa han om forholda han såg på TV-bileta.

Tungt snødrev og vind gjorde det utfordrande både å få hopparane ut frå startbommen og trygt ned i bakken. Det var fleire fall enn vi har sett i hoppbakken dei siste åra. Tyskaren Markus Eisenbichler var blant dei som fall. Det såg ikkje ut til at nokon vart stygt skadde.

– Det var mange fall og eg trudde dei skulle stoppe rennet halvvegs, sa NRK-ekspert Anders Jakobsen.

Lindvik på sjette

Marius Lindvik strekte seg til 131,5 meter i finaleomgangen og sneik seg innanfor topp ti med ein sjetteplass. Daniel Andre Tande landa på 120,5 meter under svært vanskelege forhold og vart nummer 12. Tande hoppa 131 meter i første omgang.

Johann André Forfang var nest best i kvalifiseringa, men skuffa i rennet på fredag. 128,5 meter i første omgang vart følgd av 123,5 meter og 13.-plass i finalen.

Laurdag skal dei norske gutane ut i lagkonkurranse, også då utan Granerud på laget.