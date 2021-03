Johaug jagar gull nummer fire: – Har uansett vore ein fantastisk meisterskap

sport

I 2011 i Oslo og 2013 i Val di Fiemme vart det to VM-gull. I 2015 i Falun og 2019 i Seefeld vart det tre VM-gull.

I 2017 i Lahti var ho utestengd.

Laurdag er Johaug storfavoritt til å ta det fjerde gullet sitt i Oberstdorf.

– Det er ikkje noko eg har fokus på her eg står no. Det er som eg har sagt før. Kvart skirenn har si historia, og laurdag er det ein ny dag med nye moglegheiter. Alt kan skje, og alt må klaffe. Det er ikkje berre å hente dette gullet. Det er mange som går fort på ski, og du skal ha utstyret med deg. Uansett har det vore ein fantastisk meisterskap for min del, sa 32-åringen under det digitale pressetreffet på fredag.

Johaug har vist strålande form frå dag éin i meisterskapen, og kanskje var ho litt ekstra blid etter det overraskande stafettgullet.

Dronning

Laurdag har ho med seg alle frå stafettlaget på startstrek i den klassiske tremila. I tillegg kjem Anne Kjersti Kalvå inn på laget.

Therese Johaug VM-debuterte med bronse på distansen i VM i Sapporo i 2007 og har tre gull på distansen i VM frå før.

Johaug og Marit Bjørgen har vunne distansen kvar gong sidan 2011.

Det vil overraske stort om nokon er i stand til å ta opp kampen med henne i dei tøffe og harde løypene i den sørtyske VM-byen.

– Først og fremst gler eg meg veldig til å gå ei tremil klassisk. Det er eitt år sidan vi har gått den distansen. Det blir spennande løp i morgon, og eg har følt meg i bra form i meisterskapen. Eg veit at det òg er andre som er i form, og det kan bli ei hard tremil.

Svensk motstand

For eitt år sidan tapte Johaug for Frida Karlsson i Holmenkollen. Det rennet tapte nok Johaug fordi ho ikkje bytte ski.

Den feilen gjer ho neppe igjen.

– I tillegg til dei norske jentene er det Frida Karlsson og Ebba Andersson eg ser på som dei hardaste konkurrentane. Dei har begge prestert utruleg bra hittil i meisterskapen, men eg skal bite tennene saman og skvise ut det siste av det eg har igjen i kroppen. Det er ei tøff løype, og det gjeld å disponere kreftene riktig, sa Johaug fredag.

