Qatar-boikott kan bli vedteken på fotballtinget: – Håpar vi ikkje kjem i ein slik situasjon

Debatten om Noregs fotballherrar bør kunne delta i neste års fotball-VM, rasar berre ni dagar før forbundstinget 14. mars.

I NFF er det inga kraftig frykt for at saka skal bli teken opp som forslag på tinget, men det er absolutt moglegheit for at ho kan bli det, sjølv om fristen for å melde inn saksforslag til tinget gjekk ut allereie i november i fjor.

I paragraf 3–5 i Norges Fotballforbunds lov heiter det at «Andre forslag … kan behandles selv om fristen i første setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det».

Det betyr at ein Qatar-boikott kan komme opp som benkeforslag og i verste fall bli vedteken på neste helgs ting.

Avstemming?

Det stadfestar generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet.

– Ja, ein kan stille eit benkeforslag på om ein får lov til å stille eit forslag, og dette vil då komme opp under dagsorden-behandlinga. Ved to tredels fleirtal får du lov til å fremje saka. Ho vil då kunne vedtakast med simpelt fleirtal, seier han til NTB.

Bjerketvedt påpeikar at det finst ei avgrensing som gjer at saker som går på endringar av lov og forskrifter ikkje kan takast opp etter fristen på 16 veker før tinget. Men det stoppar ikkje eit eventuelt boikott-forslag.

– I teorien kan det reisast eit forslag om det, ja, stadfestar NFF-toppen.

Heitt tema

Fire norske toppfotballklubbar har allereie stilt seg bak forslaget frå Tromsø Il om å oppmode NFF til å boikotte fotball-VM. I Brann og Vålerenga har i tillegg styret innstilt på boikott, og temaet skal behandlast på årsmøte i fleire andre klubbar den neste veka.

Bjerketvedt erkjenner at Qatar-debatten kjem til å prege fotballtinget i ei eller anna grad. Men han meiner ikkje at det er fornuftig å stemme over ein mogleg boikott allereie neste søndag.

– Å vedta eit så stort spørsmål på tinget no … vi håpar vi ikkje kjem i ein slik situasjon. Saka er ikkje greidd ut, og ein har ikkje fått høve til å vurdere konsekvensane, seier generalsekretæren i NFF og held fram:

– Vi har stor respekt for kva fotballrørsla meiner om dette spørsmålet. Men det er krevjande å behandle eit forslag som ikkje er greidd ut ordentleg.

Vil vente

Bjerketvedt meiner det er naturleg at Qatar-saka blir teken opp på eit seinare ting. Det vil seie anten på fotballtinget neste år eller på eit ekstraordinært ting før den tid.

Dersom nokon skulle velje å komme med eit forslag på årets fotballting om at NFF skal boikotte Qatar-VM neste år, vil dei vere nøydde til å få med seg to tredelar av tingdelegatane på at forslaget skal stemmast over.

I fjor var det på det meste 164 tingdelegatar som gav frå seg stemme i éi enkeltsak.

– Vi førebur oss på at det kan bli eit tema på tinget. Ikkje som eit forslag, men som ein diskusjon, seier Bjerketvedt.

