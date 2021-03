Fotballdommar blir stengd ute etter skandalekamp i meisterligaen

sport

Det opplyser Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som har konkludert i disiplinærsaka som vart oppretta etter oppgjeret i desember i fjor.

Den rumenske fjerdedommaren Sebastian Coltescu blir stengt ute frå å ta dommaroppdrag ut inneverande sesong.

Spelarane frå både heimelaga PSG og tyrkiske Basaksehir forlét banen i protest mot det dei meinte var rasistiske utsegner frå Coltescu mot assistenttrenaren til det tyrkiske laget Pierre Webo under meisterligakampen i Paris i desember i fjor. Coltescu sa ute på banen at han hadde brukt ordet «negru» og forklarte det med at «det betyr svart».

Uefa har konkludert med at fjerdedommaren ikkje gjorde seg skuldig i rasisme, men at han oppførte seg upassande og ikkje slik det kan forventast av Uefa-dommarar.

Coltescu må som ein del av straffa òg delta i eit tilpassa utdanningsprogram.

I tillegg har Octavian Sovre, som også var dommar i kampen, fått ein reprimande for framferda si. Sovre skal òg delta i det same utdanningsprogrammet.

Kampen mellom PSG og Istanbul Basaksehir vart fullført neste dag etter at eit nytt dommarteam var på plass.

(©NPK)