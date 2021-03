Golf: Bekmørk avslutning for Hovland i Arnold Palmer Invitational

sport

Det var laurdag at det meste gjekk gale, medan det på avslutninga gjekk tungt frå første hol.

På dei ni første hola på avslutningsdagen vart det tre bogeyar og to dobbeltbogeyar på Hovland. Ein birdie hjelpte ikkje stort. På dei ni siste hola tok Hovland seg saman med tre birdiar og ein bogey.

Men med ein dobbeltbogey på siste hol, vart dagen avslutta like begredeleg som han starta. Hovland avsluttar turneringa fire slag over par, etter å ha gått runden på søndag seks slag over par.

Han enda på 49.-plass då konkurrentane var ferdige med rundane sine. Fredag var Hovland heilt oppe på tredjeplass og i tetstriden etter ein svært god start på turneringa.

Det vart amerikanske Bryson DeChambeau som vann turneringa på elleve slag under par totalt.

Det gjekk gale allereie frå første hol søndag. Først enda Hovland i sandbunkeren, så sat ikkje putten. Dermed vart det ein bogey.

På hol tre måtte Hovland starte på nytt etter eit katastrofeslag som hamna utanfor bana. Det vart ein dobbeltbogey. Det vart det òg på hol fem, der Hovland slo ballen i vatnet på andreslaget.

Kristoffer Ventura vart dermed Noregs bestemann i turneringa med sin 36.-plass. Han starta litt seinare enn Hovland søndag og sleit òg innleiingsvis. På dei ni første hola vart det ein birdie, to bogeyar og ein dobbeltbogey.

Det såg dermed heilmørkt ut for dei norske spelarane, men på det 14. korte par-tre-holet slo Ventura til med ein «hole in one».

26-åringen fekk eit perfekt treff, og ballen landa på grenen og trilla ned i holet.

– Det er Ace Ventura, sa Eurosports kommentator Per Haugsrud.

(©NPK)