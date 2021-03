Høgli åtvarar mot å opptre dømmande i Qatar-debatten

sport

Høgli har vore tydeleg på at han meiner at Noreg bør boikotte VM-sluttspelet for neste år. No jobbar den tidlegare utanlandsproffen som ansvarleg for samfunn og berekraft i Tromsø IL.

Nyleg vart klubben den første i Eliteserien som offisielt tok til orde for boikott. Det fekk ballen til å rulle. Ei rekkje klubbar har sidan følgt etter.

Kommande helg er det venta at Qatar-debatten blir eit tema på fotballtinget.

Høgli seier at han sjølv ikkje har tenkt så mykje nettopp på tinget, men åtvarar mot å «dømme» personar og lag som ikkje vil ta standpunkt i debatten.

Ryddig prosess

– Vi skal ha respekt for ulike meiningar. At nokon ikkje vil ta eit standpunkt, betyr ikkje at dei er imot menneskerettar, seier han til NTB og legg til:

– Eg er veldig oppteken av at det blir ein god prosess. Eg er oppteken av at alle aktørar blir høyrde, og at det blir gjort på ein skikkeleg måte.

Leiar i Norsk Toppfotball, Cato Haug, seier at også han synest det er viktig at fotballen gjennomfører ein ryddig prosess i Qatar-spørsmålet.

– Eg håpar at vi får belyst ei kjempeviktig sak ordentleg. Viss vi får belyst og greidd ut dette på ein ordentleg måte for framtida, så er eg sikker på at både topp og breidde er med, seier han til NTB.

Må komme benkeforslag

Dersom boikott-spørsmålet formelt skal bli ei sak på tinget, må det komme eit benkeforslag om dette. Deretter må to tredelar av tingdelegatane stille seg bak at saka skal behandlast.

Ein eventuell boikott kan så blir vedteken med simpelt fleirtal.

Haug seier at han ikkje nødvendigvis trur at spørsmålet om VM-boikott vil komme allereie på tinget i helga, men at det må handterast med ro dersom det skulle skje.

– Viss det kjem som eit benkeforslag, må vi puste med magen. Dette er ei sak som fortener eit ekstraordinært ting, seier han.

Norsk Toppfotball meiner nemleg at vegen å gå er å kalle inn til eit ekstraordinært fotballting på eit seinare tidspunkt der hovudfokuset skal vere diskusjonen rundt ein mogleg boikott.

(©NPK)