Klæbo og Østberg Amundsen-tvillingane til verdscupavslutninga i Sveits

Det er klart etter at Skiforbundet presenterte troppen til renna i Engadin måndag.

Den inneheld store delar av troppen som dei siste vekene har konkurrert om VM-medaljar i Oberstdorf. På kvinnesida får likevel Marte Skaanes og Hedda Østberg Amundsen sjansen.

På herresida er det funne plass til Daniel Stock.

Hedda Østberg Amundsen er tvillingsøster til Harald Østberg Amundsen, som tok bronsemedalje på 15-kilometeren i fri teknikk i VM. Med i troppen er òg tvillingane Tiril og Lotta Udnes Weng.

Det er ikkje kvardagskost at to tvillingpar går verdscup for Noreg.

10 og 15 km klassisk fellesstart og dessutan 30 og 50 km fri teknikk jaktstart står på programmet i Sveits.

Kvinner:

Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Marte Skaanes, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

Menn:

Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Jon Rolf Skamo Hope, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Daniel Stock, Erik Valnes.

