Pedersen gir seg i «Mesternes mester» etter 12 sesongar

I programmet møtest tidlegare toppidrettsutøvarar for å konkurrere om å bli "Mesternes mester". Sist var det eksalpinisten Aksel Lund Svindal som gjekk til topps. Programmet gjekk på beste sendetid på fredagskvelden og hadde godt over 1 million sjåarar.

– Det vart 12 sesongar – frå eg var 48 år til eg no er over 60 år. Det har vore fine år, men også nokre tøffe tak privat. Då har det vore godt for meg å ha «Mesternes mester» å halde fast i og sjå fram til, seier Pedersen til VG,

Kven som overtek som programleiar etter Pedersen, vil ifølgje NRK bli offentleggjort på eit seinare tidspunkt.

