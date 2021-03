Skuffa Oberstdorf-arrangør jobbar for nytt VM: – Vi har ikkje fått det vi jobba for

sport

– Generelt er det mange menneske her, eg sjølv, medarbeidarane og folka mine frå Oberstdorf, som har kjempa for meisterskapen i lang tid og er skuffa over resultatet. Vi gjer alt vi kan, men utan tilskodarar, seier Stern til NTB.

Tilbake i november var det selt 30.000 billettar til meisterskapen, og Stern uttalte at dei ønskte 2.500 tilskodarar på hopparenaen og 2.000 på langrennsstadion under kvar øving. Slik vart det ikkje på grunn av den aukande smitten, og Stern sit igjen med ei dårleg kjensle sjølv om meisterskapen har gått smertefritt for seg.

– Forrådd

Dei neste verdsmeisterskapane går i Planica (2023) og Trondheim (2025), og Stern ser ikkje bort frå at dei vil prøve å få arrangere eit VM på nytt så fort som mogleg på grunn av dei økonomiske tapa som har følgt på grunn av koronapandemien.

– Vi har følt oss litt forrådd. Vi har ikkje fått det vi jobba for.

– Oberstdorf er interessert i eit VM i framtida, men eg vil ikkje seie eit spesifikt år. Vi må i dialog med Det internasjonale skiforbundet (FIS), det tyske skiforbundet og den administrative leiinga i byen. Blir det i 2027 eller 2029? Vil FIS gi oss ein fordel? spør Stern og peikar på at syklusen for å få tildelt eit VM er nærare 15 år.

– Levert perfekt

Han opplyser at meisterskapen vil gå i null økonomisk på grunn av forsikringar som dekkjer for pandemien og konsekvensane av han. Fristen for å søkje om å halde meisterskapen i 2027 går ut 1. mai. Stern seier at dei akkurat no ikkje planlegg å søkje om det.

Trass i ein folketom by har meisterskapen hatt få (ni) positive koronatestar og generelt lite trøbbel. Det gler VM-sjefen:

– Vi har levert perfekt for dei som har vore her: TV, utøvarar og media. Med så mange utfordringar har vi lykkast. Vi har òg vore heldige med vêret, sjølv om det har skapt nokre utfordringar i skisporet, seier han.

