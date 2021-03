Svensk stjernetrio til siste verdscup trass VM-trøbbel

sport

Karlsson tok tre medaljar i Oberstdorf, men fall og skadde armen på vegen mot bronsen på den avsluttande tremila. Røntgenbilete viste at det ikkje var brot.

VM-forma varierte for både Kalla og Svahn. Begge sleit med sjukdom under dei siste dagane av meisterskapen. Kalla hadde ein marerittetappe på stafetten og braut tidleg tremila med magetrøbbel.

Svahn gjekk ikkje fleire renn etter at ho rauk ut i semifinalen på den individuelle sprinten. Sjukdom gjorde at ho måtte stå over 30-kilometeren.

Helgas renn i sveitsiske Engadin er det siste i verdscupen denne sesongen.

– Vi skal avslutte på best mogleg måte, seier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

