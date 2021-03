Bolsjunov framleis på prøve – kan bli utestengd i to verdscuphelgar

sport

Før VM i Oberstdorf opplyste presidenten i Russlands skiforbund, Jelena Välbe, til Sport.ru at prøvetida gjaldt for fem renn.

Til NTB stadfestar derimot rennsjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, at prøvetida gjeld for fem såkalla «events». VM blir rekna som eitt «event», noko òg somme verdscuphelgar gjer.

Prøvetida vil derfor òg gjelde for verdscuphelgane i Ruka, Lillehammer og Davos neste sesong.

Mignerey presiserer dessutan at den eventuelle straffa gjeld for to verdscuphelgar og ikkje to renn.

Straffa vil bli utløyst ved obstruksjonar og usportsleg åtferd.

Skulle appellkommisjonen meine at russaren hadde skuld i uhellet med Johannes Høsflot Klæbo på femmila på søndag i VM, kan dermed Bolsjunov i teorien miste verdscupavslutninga i sveitsiske Engadin kommande helg.

Det er derimot lite truleg at straffa hender allereie då, fordi ho må godkjennast av FIS-styret, opplyser Mignerey.

