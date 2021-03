Initiativet til norske klubbar til VM-boikott breier seg til Sverige

sport

Ein av leiarskikkelsane i supporterforeininga til Göteborg-klubben Gais, Joel Otterloo Kuronen, seier til Fotbollskanalen at Sverige må følgje dømet til klubbane på motsett side av grensa.

– Det byrja med at vi såg at norske klubbar engasjerte seg for boikott, og då kjende vi litt på at kvifor skal ikkje vi òg gjere det, seier han.

Situasjonen til framandarbeidarane i Qatar har vore under sterk kritikk.

– Den fremste grunnen for min del til å boikotte, er situasjonen til arbeidarane, seier Kuronen og legg til:

– Kvifor skal vi delta i eit skodespel for denne sorten åtferd?

Han avsluttar med at han håpar det svenske fotballforbundet vil handle etter kravet, og at menneskeliv er mykje viktigare enn at fotballstadion skal byggjast.

(©NPK)