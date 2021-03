LO støttar ikkje boikott av Qatar-VM

sport

– Det er bra at fotballklubbar set søkjelys på dette, men eg er redd det er for seint. Trusselen om boikott ville kanskje hatt ein effekt om han hadde komme i 2013, seier Sundnes, som leier LOs internasjonale avdeling, til Bergens Tidende.

Sidan 2010 har Den internasjonale fagforeininga ITUC, som LO er ein del av, jobba for å forbetre situasjonen til arbeidarane i Qatar.

Dei sette fram krav då VM-tildelinga var eit faktum, mellom anna avskaffing av kafala-systemet. Systemet kravde at gjestearbeidarar måtte ha løyve frå arbeidsgivaren for å kunne forlate landet eller byte jobb. Systemet vart avskaffa i 2016.

– Vi i fagrørsla har jobba for å avskaffe dette systemet lenge. At vi no kunne bruke fotball-VM for å få det til, er kjempebra, seier Sundnes.

Også andre krav, blant dei innføring av minstelønn, er oppnådd.

Sundnes er samtidig klar på at det framleis står att å sjå kor stort gjennomslaget i praksis blir.

– Ein ting er å få på plass regulering, men ingen veit kva skjer når stadionlysa blir skrudde av og folk reiser heim. Det vil vi følgje opp, seier ho.

(©NPK)