NFF-styret vil ha ekstraordinært ting for å diskutere Qatar-boikott

Det opplyser fotballpresident Terje Svendsen på NFFs nettsider tysdag.

Det var Norsk Toppfotball som først tok til orde for at Qatar-debatten bør leggjast til eit ekstraordinært fotballting. Måndag møttest styret i fotballforbundet for å diskutere saka.

– Skal vi sikre ei ønskt og varig endring må eit vedtak i denne saka byggje på grundig saksbehandling og eit godt, dokumenterbart grunnlag. Styret synest forslaget om å bruke tida på denne debatten er eit godt forslag, og støttar derfor initiativet om å innkalle til ekstraordinært forbundsting til hausten, seier fotballpresident Svendsen.

Ei rekkje eliteserieklubbar har den siste tida teke til orde for at Noreg bør boikotte VM-sluttspelet for neste år i Qatar. Bakgrunnen er mellom anna kritikken som er retta mot arbeidsforholda til framandarbeidarane i landet.

Kommande helg er det venta at Qatar-debatten blir eit tema på fotballtinget. I teorien kan ein norsk boikott òg bli vedteken.

Dersom boikott-spørsmålet formelt skal bli ei sak på tinget, må det komme eit benkeforslag om dette. Deretter må to tredelar av tingdelegatane stille seg bak at saka skal behandlast.

Ein eventuell boikott kan så blir vedteken med simpelt fleirtal.

