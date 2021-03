Nettstad: Ingen utanlandske tilskodarar i OL

sport

Det har tidlegare vore spekulert i at OL må gå utan tilreisande publikum. Og ifølgje Kyodo har den japanske regjeringa no bestemt seg for at utlendingar ikkje får komme og sjå leikane i sommar.

Årsaka skal vere frykt for smittespreiing og dei ulike virusmutasjonane og -variantane.

Førre veke sa presidenten for OL-komiteen, Seiko Hashimoto, at ein gjerne vil ha publikum under leikane, men at det kan bli vanskeleg.

– Vi hadde verkeleg likt å ha folk frå heile verda på eit fullt stadion, men så lenge helsesituasjonen i Japan ikkje er perfekt, vil det skape problem, sa ho.

Ifølgje Kyodo vil det i april vedtakast kor mange tilskodarar ein skal sleppe inn på OL-anlegga.

(©NPK)