PGA-turneringa Canadian Open avlyst på grunn av korona

sport

Det melde presidenten for PGA-touren, Tyler Dennis, på nettstaden til touren. Turneringa var lagt til Etobicoke utanfor Toronto 10.–13. juni og vil bli erstatta av ei turnering ein stad i USA.

– Sjølv med ein omfattande helse- og tryggingsplan var det ei rekkje logistiske utfordringar som tvinga fram denne avgjerda, sa Dennis.

Canadiske innreiserestriksjonar og karantenereglar bidrog til avgjerda.

– Ting fall ikkje på plass for oss i tide. Vi er skuffa over at vi må vente eitt år til på å sjå Canadian Open blir gjennomført igjen, sa Laurence Applebaum, som er direktør i Golf Canada.

Det er enno ikkje bestemt kvar PGA-stjernene skal konkurrere den veka. US Open blir avvikla 17.–20. juni på Torrey Pines-banen i La Jolla utanfor San Diego.

(©NPK)