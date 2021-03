Sandefjord signerer midtbanespelar frå Brann

sport

Ordagic kom til norsk fotball for tre år sidan. Han signerte for Brann i 2017, men no skiftar han beite, melder den nye klubben hans.

Den 27 år gamle midtbanespelaren gler seg over å vere på plass i Sandefjord, og seier at han har mykje å bidra med for laget.

– Eg er ein sentral midtbanespelar, kreativ og god offensivt, ein som kan spele i tiarrolla og bidra med målpoeng, seier han og legg til:

– Eg har vore her i eit par dagar no. Eg har òg nokre kompisar her, og det er alltid bra. Inntrykket er at eg har komme til ein fin klubb på ein fin stad.

Ordagic spelte 39 kampar for Brann under perioden i Bergen.

