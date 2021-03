Sjefen om brennheit Sørloth: – Alltid sagt han er ein kvalitetsspelar

sport

Etter ei tung innleiing har Sørloths Leipzig-karriere skote fart den siste tida. Laurdag skåra trønderen, og bidrog i tillegg med ein målgivande pasning, då Freiburg vart slått 3–0 i Bundesliga.

Dermed har den norske landslagsprofilen gjort tre mål på like mange kampar den siste dryge veka.

Trenar Nagelsmann likar naturleg nok godt det han har sett av den tidlegare Tyrkia-proffen.

– Han gjer det bra no. Eg har alltid sagt at han er ein kvalitetsspelar, men han treng litt tid. Alt dette, kombinert med litt trening for nykommarar, er ikkje så enkelt, seier han ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA.

Onsdag skal Sørloth prøve å bidra til at Leipzig sikrar seg plass i kvartfinalen i Meisterligaen. Oppgåva er likevel vanskeleg. Det første åttedelsfinale-oppgjeret mot Liverpool enda med 0-2-tap.

Akkurat som den første kampen skal kampen på onsdag spelast i Budapest. Bakgrunnen er strenge britiske og tyske innreise-restriksjonar.

