– Vi har fått svar på MR-bileta og den ortopediske undersøkinga. Det er forespeila at Per er ute i seks veker, seier RBK-lege Reidar Due til Adresseavisen.

Det er snakk om ein skade på leddbandet.

Skjelbred trenar for tida alternativt. Det var under treningsleiren til laget på Frøya førre veke at uhellet var ute.

Eliteserien skal etter planen starte 2. påskedag, men koronatiltaka til regjeringa kan setje han i fare.

