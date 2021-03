Solbakken slepper den første Noreg-troppen sin fredag

sport

Det får NTB opplyst frå Norges Fotballforbund.

Solbakken debuterer som norsk landslagssjef med tre kvalifiseringskampar på ei veke i slutten av månaden. Desse går mot Gibraltar (borte), Tyrkia (heimekamp som blir spelt i Spania) og Montenegro (borte).

Kvalifiseringa fører til det omdiskuterte VM-sluttspelet i Qatar neste år.

Sentrale spelarar som Omar Elabdellaoui og Sander Berge er begge uaktuelle for mars-kampane. Førstnemnde pådrog seg skadar i auga under nyttårsfeiring. Berge er ikkje tilbake i full trening etter ein lårskade han vart operert for i desember.

Solbakken overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember. Tidlegare på hausten valde FC København å sparke han etter ei årrekkje og stor suksess i klubben.

