Statsministeren om idretten: – Trur nok dei fleste må vente til etter påske

Tysdag opplyste Erna Solberg (H) at det inntil vidare ikkje blir innført nye nasjonale smitteverntiltak, men at styresmaktene vil bruke den næraste tida til å følgje nøye med på utviklinga i smittetilfelle.

Ventetida på gjenopning kan dermed bli forlengd.

Dersom trenden held fram med å vere negativ, blir det innført nye strenge tiltak. Forbod mot alle innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne er blant desse.

Statsministeren understreka samtidig at eit slikt forbod ikkje vil ramme profesjonelle toppidrettsutøvarar.

På spørsmål frå NTB leiver Solberg idretten lite håp om lettar i tiltaksnivået den aller næraste tida.

Inga avgjerd

– Ikkje denne veka, men vi ser jo vidare på dei spørsmåla. Nettopp fordi smitten er så høg mellom 16 og 19 år, er det nokre tilpassingar vi ser at det er nødvendig å gjere på eit tidspunkt for at ein skal få lov til å spele kamp mot lag frå nabokommunen i kommunar med lite smitte, seier Solberg – og legg til:

– Eg trur nok dei fleste må vente til etter påske, men vi har ikkje teke noka avgjerd om det. Berre vi får ned smitten nasjonalt, er det mykje enklare å opne opp.

I den delen av toppidretten som er i sesong, som ishockey og handball, ventar ein i spenning på signal om når seriespelet kan takast opp att. Det har vore sett på pause sidan tidleg i januar.

Toppklubbane i fotball ventar på si side på å komme i gang med treningskampar. Norges Fotballforbund har for lengst varsla at den planlagde eliteseriestarten 5. april er i fare dersom det ikkje snart blir gitt grønt lys.

– Det er kritisk akkurat no. Vi har ingen avklaringar rundt dette, vi er i dialog med klubbane og må ha klar ein konklusjon innan relativt kort tid, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB etter forklaringa til statsministeren.

Møtte idretten

Norges idrettsforbund og representantar for fleire store særforbund møtte i førre veke statsminister Solberg for å drøfte situasjonen rundt idretten. Heller ikkje etter det møtet vart det frå regjeringshald gitt signal om ei snarleg gjenopning.

Statsminister Solberg sa då at den nasjonale smittesituasjonen tilsa innstrammingar framfor lettar i tiltaka.

Sidan har smittetala stige ytterlegare.

Frå Norges idrettsforbund blir det opplyst til NTB at ein framleis steller seg til at det skal komme nye vurderingar frå regjeringshald innan midten av mars.

