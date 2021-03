Bach attvalt som IOC-president – lovar trygt Tokyo-OL

sport

67 år gamle Bach har sete som IOCs øvste leiar sidan september 2013. Han er no vald for ein ny periode fram til IOC-kongressen i 2025.

Han vart vald for ein periode på åtte år i 2013. Han kan berre veljast att éin gong, men den andre perioden er berre på fire nye år.

Bach vart attvald med 93 mot éi stemme. Fire medlemmer var ikkje til stades. Bach var einaste kandidat.

– Eg takkar dykk av heile mitt hjarte for ei overveldande støtte og tillit, sa tyskaren i sin takketale.

– Dette er overveldande når ein tenkjer på dei reformene og vanskelege grepa vi har gjennomført, sa Bach vidare.

Kongressen i Lausanne er den 137. i rekkja. Den blir halden digitalt.

No ser Bach fram mot OL i Tokyo til sommaren. Sommarleikane vart utsette eitt år på grunn av koronapandemien. IOC-sjefen er ikkje i tvil om at sommarleikane no vil gå som planlagt.

– Tokyo held fram med å vere den best førebudde OL-byen nokon gong og på noverande tidspunkt er det ingen grunn til å tvile på at opningsseremonien kjem å gå føre seg 23. juli, sa Bach.

Han lover både deltakarar og andre trygge rammar rundt leikane.

