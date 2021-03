Cavani tonar ned utsegnene til faren om United-exit

sport

Spekulasjonane om framtida til 34-åringen skaut fart etter at faren Luis Cavani gjesta eit argentinsk Tv-program. Der sa han at spissen ikkje følte seg komfortabel i Manchester og at det er 60 prosent sjanse for at han flyttar til Sør-Amerika etter sesongen.

Utsegnene vart raskt ei stor nyheitssak i den britiske sportspressa.

Seint tysdag kveld tona Cavani ned det heile ved å leggje ut eit Instagram-bilete av seg sjølv frå ein Premier League-kamp. Han la til denne teksten på spansk: «Stolt av å bere denne drakta i Manchester United».

Uruguayanaren har skåra sju mål på 25 kampar etter at han i oktober vart henta til Old Trafford på ein fri overgang. Han skreiv under ein eittårskontrakt med ein opsjon på ytterlegare 12 månader.

United-manager Ole Gunnar Solskjær har ved fleire høve gitt Cavani mykje ros.

– Eg kan berre seie at Edison har gjort det bra. Eg er imponert over han. Han har verkeleg vorte ein del av gruppa. Vi skal setje oss ned og snakke med han i nær framtid, sa Solskjær for nokre veker sidan.

Cavanis far hevda på argentinsk TV at sonen vil dra for å vere nærare familien. Han trur neste stopp blir Boca Juniors.

– Eg vil at Edinson skal spele for eit lag som kjempar om dei store trofeane. Han har hatt mange samtalar med Bocas visepresident, og eg vil gjerne sjå han spele for klubben, sa han, ifølgje The Guardian.

